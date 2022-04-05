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Reuters: минфин США не разрешит РФ выплаты по госдолгу в долларах с американских счетов

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Казначейство США запретит России с понедельника производить выплаты по своим долговым обязательствам в долларах со счетов в американских финансовых учреждениях. Об этом 4 апреля сообщает Reuters со ссылкой на представителя американского ведомства.

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По ее словам, у России остается крайний срок, чтобы провести еще один платеж по долгу.

«Россия должна выбирать между истощением оставшихся долларовых резервов, поступлением новых доходов или дефолтом», — отметила представитель казначейства США.

Как добавил осведомленный источник, последние купонные выплаты России по суверенным облигациям были остановлены, так как не было разрешения от американского минфина на их обработку банком-корреспондентом JPMorgan. Выплаты шли по облигациям со сроком погашения в 2022 и 2024 годах на общую сумму $117,2 млн — это был первый платеж по ее внешнему долгу после заморозки части резервов, уточняет «Газета.Ru».

Со своей стороны, 18 марта, Минфин сообщил, что в полном объеме исполнил обязательства по выплате купонного дохода по российским суверенным еврооблигациям в общей сумме $117,2 млн. Средства были получены платежным агентом — лондонским филиалом Citibank.

16 марта глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что Россия имеет средства для погашения внешнего долга, однако платеж может не дойти до конечных получателей из-за блокировки Западом валютных резервов страны. Как отмечал министр, Запад пытается устроить в России искусственный дефолт.

О возможной вероятности технического дефолта в России сообщал «Известиям» 14 марта Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade. По его словам, у страны есть деньги, но они заблокированы государствами, инвесторы которых и являются крупными кредиторами по российскому госдолгу.

С конца февраля ряд стран начали блокировку российских резервов, всего заблокировано около $300 млрд, что несколько меньше половины всех резервов РФ. В Минфине России предупреждали, что если доступа к валютным счетам не будет, российский госдолг станет обслуживаться в рублях.

Ряд стран ввели санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля спецоперацию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Военной операции предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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