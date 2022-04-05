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В Китае раскрыли истинную цель нападок США на Россию

В Китае разоблачили цель США в отношениях с Россией
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США разжигает вражду с Россией, чтобы держать под контролем Европу и не допустить ее сближение с РФ. Такое мнение выразил обозреватель китайской газеты Huanqui Че Цзяньсинь.

Реакция молекул свободы: США хотят заместить Россию на рынке газа ЕС
Даже при благоприятном стечении обстоятельств этот сценарий реализовать не удастся

Как отмечает журналист, сразу после распада Советского Союза Вашингтон попытался окончательно уничтожить российскую экономику. По его словам, Соединенные Штаты навязывали России мечту об интеграции в западный мир, однако частью Запада Россия так и не стала.

Тогда, подчеркнул автор статьи, в попытках загнать Москву в угол Вашингтон инициировал расширение НАТО на восток.

«Но их [США] цель состоит не только в том, чтобы задавить Россию, но и в том, чтобы получить контроль над Европой», — пишет обозреватель.

Как подчеркнул Цзяньсинь, в случае если отношения между Россией и Европой наладятся, пропадет весь смысл существования Североатлантического альянса и американского военного присутствия на материке.

Напомнил он и о тесных российско-европейских экономических связях: у Москвы есть энергоносители, у Европы — технологии. Поэтому, по словам журналиста, для США было бы катастрофой начало работы газопровода «Северный поток — 2» и они резко выступали против проекта.

Также Штаты видят угрозу в европейской валюте: на евро приходится 19% мировых валютных резервов, а в качестве платежного средства он почти догнал доллар.

«Если в будущем евро обгонит доллар, а другие валюты еще больше поглотят его долю, это в корне пошатнет нынешнюю ситуацию, в которой США используют доллар для получения прибыли, не шевеля при этом и пальцем», — пояснил обозреватель.

По его мнению, такое развитие событий ударит по американскому мировому лидерству.

«Главным оружием» США Цзяньсинь назвал доллар, технологии и военные действия. В то же время он обратил внимание, что процесс отказа от американской валюты уже запущен.

Кроме того, Вашингтон продолжает разжигать военные конфликты по всему миру. При этом, заметил репортер, Соединенные Штаты всё чаще бросают своих союзников.

Ранее, 2 апреля, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулев отметил, что после развала СССР в США возникли дискуссии о том, стоит ли ввязываться в мировые дела или сократить военный бюджет и заняться собственными проблемами. Однако уже в конце первого срока президента Билла Клинтона они «опять перешли к активной политике».

При этом Рогулев подчеркнул, что в настоящее время гегемония Соединенных Штатов постепенно утрачивается, но они любыми силами пытаются сохранить свои лидирующие позиции.

Ранее, 31 марта, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что основной причиной кризиса вокруг Украины является политика США и НАТО. Он отметил, что после исчезновения СССР они продолжали продвигать военную инфраструктуру дальше на восток, накачивали Украину оружием и создавали там военную инфраструктуру.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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