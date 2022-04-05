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Ученые загрузили в базы порядка полусотни подвариантов штамма «Омикрон»

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В международных геномных базах можно найти уже порядка 50 подвариантов «Омикрона», и новые подвиды появляются в разных уголках планеты постоянно. Хотя на слуху всего четыре обозначения, которые введены международной базой GISAID — ВА.1, ВА.1.1, ВА.2 и ВА.3 — в классификации Pango их уже гораздо больше, рассказали «Известиям» опрошенные ученые.

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«У BA.1 есть 19 ветвей первого уровня и на них еще дополнительные веточки, у BA.2 — 10 основных ветвей и еще веточки на них, и это не считая поименованных рекомбинантов. Но наименование получают только самые важные, самые распространенные вариации. В единичном случае, как у китайцев, даже и речи о собственном наименовании нет», — пояснил ученый-генетик Дмитрий Прусс.

Ранее, 3 апреля, журналисты Global Times рассказали об обнаружении на востоке Китая подварианта «Омикрона» BA.1.1. Он был выявлен 28 марта, после чего специалисты провели секвенирование его генома. В различных базах данных не было обнаружено схожих по структуре последовательностей генома вируса, утверждают представители прессы.

По словам старшего научного сотрудника кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаила Болкова, вариант ВА.1.1. известен давно, возможно, речь о его подвиде. В любом случае говорить о том, что нашли в Китае, рано, пока ученые сами не опубликуют свои результаты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Штамм на новенького: в мире найдено полсотни вариантов «Омикрона»

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