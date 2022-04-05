Генсек ООН обсудил с главой МИД Украины гуманитарную ситуацию в стране

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил гуманитарную ситуацию на Украине с министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой. Соответствующее сообщение появилось в понедельник, 4 апреля, на официальном сайте генерального секретаря ООН.

Согласно заявлению, Гутерриш и Кулеба обсудили безопасность и права человека на Украине. Также генеральный секретарь ООН уведомил украинского министра о целях миссии Координатора чрезвычайной помощи ООН Мартина Гриффитса в Москве и приверженности ООН установлению режима прекращения огня в гуманитарных целях.

4 апреля заместитель министра обороны РФ Александр Фомин провел встречу с заместителем генерального секретаря по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом. В ходе переговоров Фомин уведомил Гриффитса о наращивании гуманитарной помощи населению контролируемых российскими Вооруженными силами районов, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

По заявлению Фомина, созданный Минобороны Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине регулярно передает сотрудникам ООН объективную информацию по гуманитарной ситуации в стране. Кроме того, замминистра напомнил Гриффитсу о бесконтрольнй раздаче оружия населению со стороны украинских властей, что может нести угрозу жизни сотрудников ООН.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.