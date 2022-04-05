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Юрист разъяснила правила принятия студентов из ДНР и ЛНР в российские вузы

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Основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова разъяснила «Известиям» правила принятия студентов из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в российские вузы.

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Гукова сослалась на заявления Минпросвещения, согласно которым школьники из ДНР и ЛНР смогут получить аттестаты без сдачи ЕГЭ, а желающие продолжить обучение в высших учебных заведениях РФ смогут учиться по квотам для граждан иностранных государств.

«В 2022 году предусмотрено 23 тыс. таких квотных учебных мест. Студенты вузов народных республик по большей части продолжают обучение в своих университетах. Уехавшие студенты были приняты в российские вузы и продолжают обучение на территории РФ», — добавила Гукова.

1 апреля Гукова рассказала о возможности для беженцев получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Эксперт подчеркнула, что, согласно Федеральному закону № 62 «О гражданстве Российской Федерации», основанием для приобретения гражданства РФ в упрощенном порядке является наличие украинского гражданства и признание носителем русского языка (посредством тестирования). Поэтому, если гражданам Украины для получения гражданства будет необходимо получить вид на жительство, то гражданам народных республик этого делать не придется. Они смогут пропустить этот этап и сразу приступить к оформлению гражданства.

31 марта источник в силовых структурах сообщил, что число беженцев из ДНР, ЛНР и Украины в РФ превысило 500 тыс.

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны ВСУ. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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