Терапевт рассказала об опасности магнитных бурь для гипертоников

Врач-терапевт «Инвитро-Москва» Надежда Капнинская рассказала «Известиям» о том, как справиться с проявлениями метеочувствительности и для кого это наиболее опасно.

Резкая смена погодных условий, характерная для весны, может привести к проблемам со здоровьем у людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и суставов. Как отметила специалист, сердечникам, гипертоникам, гипотоникам и астматикам в этот период необходимо всегда иметь при себе препараты, которые помогут быстро скорректировать состояние жизненных показателей.

«Для пациентов с гипертонией большую опасность представляют магнитные бури. Таким пациентам рекомендуется регулярно принимать «мягкие» успокоительные средства помимо других препаратов. Иначе такие погодные явления могут привести к повышению артериального давления, постоянной нервозности и раздражительности. Также весенние перепады температур могут негативно влиять на психику и привести к развитию депрессивных состояний, апатии и других проблем с нервной системой», — рассказала Капнинская.

Восприимчивость к перепадам температур зависит от возраста и общего состояния здоровья. У молодых людей с хорошим здоровьем может быть легкое недомогание, у пожилых людей с хроническими заболеваниями в эти периоды серьезно ухудшается самочувствие.

Для того чтобы справиться с метеозависимостью, необходимо в первую очередь снизить физические и умственные нагрузки. Это касается и спортивных тренировок, и дополнительных нагрузок на работе. Также стоит ограничить информационный шум: меньше использовать гаджеты, меньше смотреть телевизор и социальные сети. Также важны правильное питание и режим сна. Спать нужно не менее 7–8 часов в сутки и избегать тяжелой жирной пищи. Людям с гипотонией или гипертонией важно следить за потреблением жидкости и соли.

Следует поддерживать тонус организма: принимать контрастный душ; быть физически активным в течение дня, делать профилактическую гимнастику при наличии хронических заболеваний; гулять на свежем воздухе; регулярно проветривать помещения.

Кроме того, Капнинская рекомендовала отказаться от вредных привычек. Исключить или ограничить потребление энергетических напитков и алкоголя, курение сигарет, так как они дают дополнительную нагрузку на организм и мешают адаптироваться к перепадам температур.

Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно следить за давлением и сердечным ритмом. Однако важно помнить, что симптомы метеочувствительности могут быть признаком скрытой патологии. Если реакция на смену погоды часто беспокоит и доставляет дискомфорт, крайне важно обратиться к врачу и пройти обследование.

1 апреля заведующий терапевтическим отделением Михаил Кобрянов посоветовал метеозависимым людям для улучшения самочувствия соблюдать режим труда и отдыха, а также придерживаться сбалансированной диеты с увеличением количества свежих овощей и фруктов и пить достаточно чистой воды.