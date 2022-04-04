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В Перми создали человекоподобного робота с подвижными руками

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Пермские разработчики создали похожего на человека робота «Робо-С» с подвижными руками. Он может перемещать легкие предметы — пока что до 1 кг. Об этом в понедельник, 4 апреля, рассказали представители компании-автора Promobot.

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Человекоподобный робот может двигать руками в 12 плоскостях, что позволяет ему жестикулировать во время разговоров, пользоваться кофемашиной и подавать напитки.

Разработчики в данный момент активно модернизируют свое изобретение, чтобы внедрить его в пищевую промышленность или сферу обслуживания. В будущем «Робо-С» научится рисовать и писать на различных языках, а также обзаведется ногами. В их основу лягут те же системы динамической стабилизации, сервоприводы и контроллеры, которые использовались при создании подвижных рук.

«Данный робот может быть использован как в производстве для действий с легкими грузами, например с хлебом на предприятиях пищевой промышленности, так и в индустрии сервиса, в качестве помощника баристы», — рассказали «Газете.Ru» разработчики устройства «Робо-С».

17 января Promobot представили новую модель робота Robo-C-2, максимально похожего на человека. Руководитель компании Олег Кивокурцев тогда рассказал, что робот может общаться с людьми, отвечать на вопросы и транслировать различные материалы на своем экране.

«Одной из основных особенностей новой модели является гиперреалистичная кожа, которую создает наше подразделение во Владивостоке. Она обладает высокими показателями эластичности и близка по своим характеристикам к настоящей человеческой коже. Это позволяет осуществлять движение искусственными мышцами лица максимально точно. Из-за этого появляется максимально реалистичная мимика», — отметил собеседник в разговоре с «Известиями».

Первая версия Robo-C была выпущена в августе 2021 года. С того момента фирма «Промобот» продала 19 роботов. Они работают в МФЦ, медицинских вузах и музеях Москвы и Перми.

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