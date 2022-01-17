Российская компания создала андроида со сверхреалистичной кожей

Компания «Промобот» представила новую модель робота Robo-C-2 максимально похожего на человека. Руководитель компании Олег Кивокурцев в понедельник, 17 января, сообщил, что робот может общаться с людьми, отвечать на вопросы и транслировать различные материалы на своем экране.

По его словам, возможности Robo-C-2 позволят ему работать в МФЦ, торговых центрах, аэропортах, музеях.

«Одной из основных особенностей новой модели является гиперреалистичная кожа, которую создает наше подразделение во Владивостоке. Она обладает высокими показателями эластичности и близка по своим характеристикам к настоящей человеческой коже. Это позволяет осуществлять движение искусственными мышцами лица максимально точно. Из-за этого появляется максимально реалистичная мимика», — отметил собеседник в разговоре с «Известиям».

Еще одной особенностью робота является использование сервоприводов — электромоторов, разработанных компанией. В роботе их установлено около 50.

«Около 30 находятся в лице и имитируют движения мышц лица человека. Это очень близкий показатель к настоящему лицу живого персонажа. У людей 42 мышцы на лице, а у робота — около 30, это самый высокий показатель на сегодняшний день в мире. Благодаря эластичной коже и большому количеству мышц робот является максимально похожим на человека», — уточнил глава компании-разработчика.

Кивокурцев также пояснил, что руки андроида выдерживают вес до килограмма. Он может показать направление или пожать человеческую руку.

Первая версия Robo-C была выпущена в августе прошлого года. С того момента фирма «Промобот» продала 19 роботов. Они работают в МФЦ, медицинских вузах и музеях Москвы и Перми.

В ноябре 2021 года в Сеуле запустили пилотный проект по применению роботов в детских садах. Андроиды помогают детям петь, танцевать и дают уроки по приемам кунг-фу. По словам представителя мэрии южнокорейской столицы Хана Дона Сога, таким образом детей готовят к высокотехнологичному будущему.