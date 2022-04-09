Замок без песка: кто поможет черепахам

Работники Национального парка мангровых лесов, расположенного на побережье Атлантики, в устье реки Конго, в последние годы регулярно прочесывают местные пляжи в поисках черепашьих гнезд. Повышение уровня моря и продолжающаяся эрозия береговой линии почти на четверть сократили территорию гнездования этих пресмыкающихся. Серьезно усугубить ситуацию может строительство неподалеку глубоководного морского порта. Как зоологи пытаются спасти вымирающие виды — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Justin Makangara
Черепашьи яйца, найденные в период гнездования на песчаной косе, которая с каждым годом уменьшается, работники парка переносят в инкубаторы
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Фото: REUTERS/Justin Makangara
Спустя восемь недель из них вылупляются детеныши
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Фото: REUTERS/Justin Makangara
После этого их выпускают на волю
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Фото: REUTERS/Justin Makangara
Многолетние усилия работников парка по спасению местной фауны могут оказаться напрасны — власти уже заложили первый камень на месте строительства нового порта Банана. Существующий главный порт страны в Матади не может принимать крупные суда из Европы и Азии — не хватает глубины
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Фото: REUTERS/Justin Makangara
Рыбаки — еще одна из угроз для черепах — также беспокоятся о судьбе побережья и объемах своего улова
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Фото: REUTERS/Justin Makangara
Никто не знает, как масштабная стройка скажется на окружающей среде и сколько мангровых лесов будет вырублено, — ведущая строительные работы компания DP World не публиковала соответствующих прогнозов и не консультировалась с представителями национального парка
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Фото: REUTERS/Justin Makangara
Сообщается лишь, что Банана станет крупнейшим портом международного класса, который сможет пропускать до полумиллиона контейнеров в год
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Фото: REUTERS/Justin Makangara
Также компания сообщила, что представила в Конголезское агентство по охране окружающей среды необходимые данные и уже получила экологический сертификат. Перед началом строительства будут проведены дополнительные детальные исследования о возможном воздействии на природу
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Фото: REUTERS/Justin Makangara
Работники парка в отчаянии — на водно-болотных угодьях, помимо четырех видов черепах, ламантинов, илистых прыгунов, обитает множество уязвимых и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений
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