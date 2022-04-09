Замок без песка: кто поможет черепахам

Работники Национального парка мангровых лесов, расположенного на побережье Атлантики, в устье реки Конго, в последние годы регулярно прочесывают местные пляжи в поисках черепашьих гнезд. Повышение уровня моря и продолжающаяся эрозия береговой линии почти на четверть сократили территорию гнездования этих пресмыкающихся. Серьезно усугубить ситуацию может строительство неподалеку глубоководного морского порта. Как зоологи пытаются спасти вымирающие виды — в фотогалерее «Известий»