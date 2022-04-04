Глава администрации Гонконга отказалась переизбираться на новый срок

Действующий исполнительный директор Гонконга Кэрри Лэм не планирует повторно выдвигать свою кандидатуру по окончании срока полномочий. Об этом она заявила на пресс-конференции в понедельник, 4 апреля.

«Хочу объявить, что я не намерена участвовать в выборах главы администрации Гонконга», — сказала она.

По словам Лэм, после того, как 30 июня официально подойдет к концу ее пребывание во главе правительства, она завершит политическую карьеру по личным обстоятельствам. Политик добавила, что хочет больше времени проводить с близкими, поскольку это ее основной приоритет в настоящее время. Свое решение она обсудила с администрацией Китая еще в начале прошлого года.

Оставшееся время на посту исполнительный директор намерена посветить борьбе с пандемией COVID-19, организации празднования по случаю 25-годовщины признания суверенитета Гонконга, а также подготовке к встрече с преемником и продвижению инициатив по реструктуризации правительства.

Кэрри Лэм была выбрана главой администрации Гонконга в июле 2017 году. Срок полномочий исполнительного директора составляет пять лет с возможностью однократного продления. Лэм стала первой женщиной, занимающей эту должность.

Выборы нового главы администрации Гонконга состоятся 8 мая посредством анонимного голосования. Период выдвижения кандидатур продлится с 3 по 16 апреля. В выборную коллегию войдут 1500 человека, представляющих разные группы населения. Для победы кандидату нужно получить одобрение более чем половины голосующих.

Изначально голосование должно было пройти неделю назад, 27 марта, однако на фоне новой волны коронавируса в КНР мероприятие пришлось перенести.

28 марта в Шанхае объявили крупнейший локдаун из-за коронавируса за два года. Локдаун будет поделен на две фазы и станет самым интенсивным в Китае с момента локдауна в Ухане, где была выявлена первая в мире вспышка нового коронавируса в 2019 году.

16 марта эксперт спрогнозировал рост числа зараженных коронавирусом в Китае в ходе начавшейся недавно там новой вспышки заболевания. Как отметил специалист по безопасности в сфере здравоохранения из Городского университета Гонконга Николас Томас, волна инфекции в Китае будет расти в течение четырех-шести недель, прежде чем пойти на спад.