Bloomberg предрек России рекордную прибыль в условиях санкций

Если основные покупатели российских энергоресурсов не введут эмбарго на их импорт, Москва может заработать почти $321 млрд, достигнув рекордного положительного сальдо. Об этом в пятницу, 1 апреля, пишет агентство Bloomberg.

«Несмотря на удушающее давление на российские финансы из-за рубежа, Bloomberg Economics ожидает, что в этом году Москва заработает почти $321 млрд от экспорта энергоносителей, что более чем на треть больше, чем в 2021 году. Россию также может ожидать рекордное положительное сальдо счета текущих операций, которое, по мнению Института международных финансов (IIF), может достичь $240 млрд», — говорится в материале.

По данным агентства, ожидаемые показатели торгового и платежного баланса будут «блестящими».

Согласно отчету группы IIF, действующие ограничения не смогли остановить приток в Россию «твердой валюты».

Эксперты подчеркнули, что доходы от продажи энергоносителей позволили Москве смягчить последствия санкций, введенных Западом.

Ранее в этот день эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Россия сейчас действительно получает большие доходы от нефтегазового сектора в целом и, возможно, 2022 год станет рекордным по объему выручки.

Накануне немецкий эксперт Янис Клюге заявил, что Россия может получить рекордные доходы от продажи газа из-за значительного роста цен на спотовых рынках. Он предположил, что благодаря заработкам с продажи энергоресурсов Москве удастся компенсировать рост инфляции, снижение сборов налога на прибыль и НДС.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с государствами, признанными в РФ недружественными. Теперь для приобретения российского газа западные страны должны открыть рублевые счета в банках РФ.

Днем ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил о подготовке Берлина к возможному прекращению поставок российского газа. Он напомнил, что Германия не будет платить за российское топливо рублями, и такое же решение приняли страны Группы семи (G7).

Как заявил 29 марта журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, «благотворительности не будет». Он предупредил, что в случае отсутствия оплаты не будет и газа. В то же время он добавил, что пока не знает, прекратит ли РФ подачу газа Евросоюзу в случае отказа от оплаты в рублях.

Поручение российского президента о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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