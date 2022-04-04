МО показало кадры работы истребителей Су-35 и Су-30СМ в ходе спецоперации

Министерство обороны России в понедельник, 4 апреля, опубликовало кадры, на которых запечатлены действия российских летчиков-истребителей в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Су-35 предназначен для завоевания господства в воздухе путем уничтожения летательных аппаратов управляемыми ракетами на большой, средней и малой дальности в любых метеоусловиях. Также истребители применяют в отношении объектов наземной инфраструктуры.

Истребители ВС РФ по стандарту оборудованы ракетами класса «воздух-земля» для систем ПВО Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также ракетами класса «воздух-воздух» для самолетов противника. Сообщается, что второй тип вооружения на сегодняшний день применять не приходилось.

Экипажи многофункциональных сверхманевренных истребителей Су-35 и Су-30СМ наносят удары по объектам военной инфраструктуры украинских националистов. При этом, как отмечают пилоты, встретить в небе технику ВСУ — большая редкость, поскольку боевой авиации в арсенале противника почти не осталось.

Основной стратегической целью являются вражеские ПВО. В этом направлении у российских ударных групп высокие показатели эффективности: ВС Украины уже исчерпали собственный довоенный запас боевой техники и пользуются поставками из-за рубежа.

«По первым дням было очень большое количество обстрелов нашей группы, т.е. «земля-воздух». В среднем в одном полете где-то до четырех ракет по нам пускали. С течением времени эта эффективность снижается. Уже даже бывает, что они не предпринимают никаких попыток противодействия», — рассказал летчик-истребитель Клим.

По словам пилота, российские военные работают с высокоточным оружием. Системы обнаружения фиксируют излучение противовоздушных установок с последующим вычислением координат, по которым осуществляется пуск. И даже если противник попытается оперативно замаскировать сигнал ПВО, ракета запомнит его расположение.

3 апреля МО РФ показало видеозаписи работы экипажей вертолетов Ка-52, уничтоживших скрытые позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

30 марта о своей боевой работе во время спецоперации рассказал командир вертолета и техник ВС России. Полеты проходят на сверхмалой высоте, а пилоты готовы к выполнению самых разнообразных задач.

24 марта были опубликованы кадры уничтожения стоянки военной техники и складов с вооружениями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Объекты были ликвидированы точным ударом со средних высот самолетами Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

24 февраля Россия начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

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