Лидер венгерской оппозиции Марки-Заи признал поражение на выборах

Кандидат в премьер-министры Венгрии Петер Марки-Заи в субботу, 3 апреля, признал поражение на выборах.

«Не будем спорить: правда в том, что [партия] ФИДЕС эти выборы выиграла... Я прошу всех успокоиться, идти домой, любить друг друга и выспаться. Это хорошее решение в этой ситуации. Самое важное, что мы чисты душой, мы сейчас стоим не только перед венгерской нацией, но и, что еще важнее, перед Богом. Мы знаем, что сделали все и за прошедший год, и за все четыре года, еще раз всем спасибо!», — сказал он.

Ранее в этот день сообщалось, что в ходе парламентских выборов в Венгрии победила партия действующего премьер-министра Виктора Орбана.

По данным Национального избирательного комитета, после подсчета 77,55% голосов альянс Орбана набирает почти 68% голосов.

Ранее в субботу стало известно, что «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» опережает своих оппонентов в ходе голосования на выборах.

Тогда же Орбан заявил, что в случае победы не намерен допускать вмешательства Венгрии в ситуацию на Украине.

Парламентские выборы в Венгрии состоялись 3 апреля. Премьер-министру Виктору Орбану, который стоит у власти уже 12 лет, впервые противостояла объединенная коалиция шести проевропейских политсил.

В нее вошли левые социалисты, левоцентристские партии «Демократическая коалиция» и «Диалог для Венгрии», либеральная сила «Политика может быть другой» и «Моментум», к которым также примкнул правоконсервативный «Йоббик».