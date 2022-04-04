19 палестинцев пострадали при столкновении с ВС Израиля в Иерусалиме

Вооруженное противостояние с участием израильских военных и палестинцев произошло в одном из районов Восточного Иерусалима. Есть пострадавшие. Об этом в воскресенье, 3 апреля, сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца (ПОКП).

«19 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими войсками в районе Баб аль-Амуд в Восточном Иерусалиме», — заявили представители гуманитарной организации.

На место происшествия прибыли бригады скорой помощи ПОКП. Уточняется, что четыре участника разборок были госпитализированы.

Накануне власти Израиля сообщили об усилении потенциала армии и полиции в стране из-за повышенной террористической угрозы.

2 апреля стало известно, что израильские военные ликвидировали трех предполагаемых террористов между Дженином и Тулькармом на Западном берегу реки Иордан. Палестинские боевики были убиты в ходе перестрелки с пограничниками при попытке задержания.

Согласно версии израильской стороны, погибшие в прошлом уже совершили одно вооруженное нападение недалеко от города Тулькарм и с тех пор находились под пристальным наблюдением ШАБАК.

31 марта армия обороны Израиля сообщила о переброске дополнительных военных формирований на Западный берег реки Иордан для урегулирования ситуации после серии терактов.

29 марта сообщалось, что четыре человека убиты и один тяжело ранен в результате стрельбы в израильском городе Бней-Брак.

Издание The Times of Israel отмечает, что в Израиле в ходе терактов погибли уже как минимум 11 человек за последнюю неделю.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился в начале мая 2021 года. Беспорядки и протесты спровоцировало то обстоятельство, что израильские власти начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.