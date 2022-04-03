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В США заявили о праве Украины самостоятельно определять свое будущее

Глава аппарата Белого дома Клейн: США позволят Украине самой определить свое будущее
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Власти США позволят Украине самой определить свое политическое будущее, при этом продолжат поддерживать ее в сфере обороны в условиях проводимой Россией спецоперации. Такое заявление 3 апреля сделал глава аппарата Белого дома Рон Клейн.

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«Что касается политического будущего Украины, то его должна определить сама Украина. Однако, что касается будущего данной военной операции, то ей необходимо дать отпор. Вот почему мы делаем столь многое для того, чтобы поддержать президента (Украины Владимира) Зеленского оружием и иной помощью», — сказал он в эфире телеканала ABC.

1 апреля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил о планах США поставить Украине новую партию военной помощи на сумму $300 млн. По его словам, инициатива позволит Киеву «укрепить способность защищать себя».

Накануне, 31 марта, власти Соединенных Штатов завершили передачу пакета военной помощи Киеву размером $350 млн. Отмечалось, что в скором времени будут завершены поставки помощи в общей сложности на $1 млрд.

Ранее, 27 марта, американский журналист Гленн Гринвальд рассказал в своем блоге, что США с 2014 года специально занимались милитаризацией Украины и отправляли туда военных советников для противостояния с Россией. По его словам, Украина была просто расходным материалом во внешней политике Вашингтона.

22 марта российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что накачивание киевского режима западным оружием и забрасывание иностранных наемников на Украину — это безответственные и крайне опасные действия. 16 марта президент России Владимир Путин подчеркнул, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников на Украину.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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