Командир подразделения ВС РФ рассказал о трудностях при освобождении Мариуполя

Командир одного из российских военных подразделений Тимур Ибриев 3 апреля рассказал корреспонденту телеканала «Известия» об основных трудностях, с которыми сталкиваются бойцы, освобождающие Мариуполь.

По его словам, основная сложность заключается в подземным тоннелях, вырытых украинскими военными. Военный подчеркнул, что российские бойцы до начала наступления не знали об этих тоннелях.

«С пятиэтажного дома до двадцатидвухэтажного дома, сами понимаете, минимум три-четыре месяца на один тоннель требуется. За полгода как минимум готовились», — сказал он.

При этом тоннели вырыты таким образом, что образуют лабиринты.

Ибриев сообщил, что в настоящее время бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начинают попытки бежать из города, переодеваясь в гражданскую одежду.

Он также рассказал об оставленных украинскими военными двух сумках, к которым они пытались прорваться, рискуя жизнями. Выяснилось, что там находились взрывчатые вещества.

«Пять человек прорывались к двум сумкам. Мы не могли понять, что в этих сумках важное настолько, чтобы они могли рисковать собою. Один из бойцов попал из пулеметов в одну сумку — такой взрыв был, как из танка. Оказывается, там был тротил, что они планировали заминировать в подвалы, куда зайдут наши и резервисты, чтобы, как они зашли, дом взорвался. Вот это новая технология у них», — добавил командир подразделения.

Ранее в этот день корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин показал многоцелевой плавающий бронетранспортер с зенитной установкой, конфискованный войсками Донецкой Народной Республики (ДНР) у боевиков украинского нацформирования «Азов». Военный с позывным Борода «поблагодарил» националистов за новое вооружение, пообещав «вернуть» их боеприпасы.

Также журналист показал позиции войск ДНР, которые сражаются за Мариупольский морской порт, удерживаемый националистами «Азова». На кадрах показан передовой район столкновения, над домами поднимается дым. Также можно увидеть, что ряд зданий в районе боев охвачен огнем. Сражение происходит в нескольких километрах от морского порта Мариуполя, территория вокруг него изрыта траншеями.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, это необходимо для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании их независимости.

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