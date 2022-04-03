Военный ДНР показал конфискованную у «Азова» зенитную установку

Войска Противовоздушной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) конфисковали у боевиков украинского нацформирования «Азов» многоцелевой плавающий бронетранспортер с зенитной установкой. Об этом 3 апреля сообщает корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин.

Как отметил военный с позывным Борода, полученная военная техника находится в хорошем состоянии.

«Это МТ-ЛБ, сверху на ней ЗУ-2032, «отжатая» у «Азова». «Азов» в центре Мариуполя бросил две машины. Эта одна из них сейчас восстановлена и полностью работает», — рассказал военнослужащий ДНР.

Украинский бронетранспортер был собран на харьковском заводе. При этом известно, что сбор средств осуществлялся через сайт Вооруженных сил Украины.

Военный «поблагодарил» националистов за новое вооружение, пообещав «вернуть» их боеприпасы.

Ознакомиться с подробностями операции против украинских националистов на юго-западной окраине Мариуполя вы можете в воскресенье в программе «Добров в эфире» в 23:00 на РЕН ТВ.

Ранее в этот день Трушнин показал позиции войск ДНР, которые сражаются за Мариупольский морской порт, удерживаемый националистами «Азова». На кадрах показан передовой район столкновения, над домами поднимается дым. Также можно увидеть, что ряд зданий в районе боев охвачен огнем. Сражение происходит в нескольких километрах от морского порта Мариуполя, территория вокруг него изрыта траншеями.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, это необходимо для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании их независимости.

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