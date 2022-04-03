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Песков назвал введение санкций против Путина переходом грани разумного

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Введение санкций против главы государства — это переход грани разумного. Об этом 3 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Честно говоря, никто и не мог представить себе ситуацию, когда санкции вводятся против глав государства. Такого не бывает. Это переход грани разумности. После этого, после того как были введены санкции против нашего президента (Владимира Путина. — Ред.), ну, собственно, наверное, уже получается, что они способны на любые глупости», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Песков также признался, что еще несколько лет назад он не мог себе представить такую ситуацию в отношениях России с Европой.

Ранее в этот же день Песков заявил, что на Западе происходит безумство санкционных увлечений. По его словам, именно на Россию приходится самая большая в истории санкционная нагрузка.

В конце февраля США ввели санкции в отношении Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу. Аналогичное решение принял Евросоюз, добавив в черный список еще несколько российских высокопоставленных лиц, пишет «Газета.Ru».

Пресс-секретарь президента РФ также рассказал об отношении Путина к введенным против него санкциям. По словам Пескова, глава российского государства относится к этому индифферентно, несмотря на то что это является абсурдным.

Страны Запада начали вводить санкции в ответ на проведение Россией с 24 февраля специальной операции в Донбассе. Москва уточняла, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины, это необходимо для обеспечения защиты российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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