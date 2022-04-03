Прямой эфир
Спорт
Футбольный клуб «Динамо» выиграл у «Краснодара» в матче чемпионата РФ
Мир
Столтенберг заявил о десятках тысяч прошедших подготовку НАТО украинских военных
Мир
Генсек НАТО заявил о возможности быстро принять Финляндию и Швецию в альянс
Мир
В США заявили о работе над новыми санкциями против России
Мир
В Чехии заявили о запасах газа максимум на 34 дня
Мир
В Великобритании зафиксировали крупнейший за 70 лет спад уровня жизни
Мир
В Словакии заявили о готовности платить за российский газ рублями
Мир
В Германии анонсировали ужесточение санкций против России
Мир
Пушилин подписал указ о создании Государственного комитета обороны ДНР
Политика
В СФ назвали провокацией готовность Польши разместить в стране ядерное оружие США
Общество
Синоптик спрогнозировала потепление в Москве на следующей неделе

В Чехии заявили о запасах газа максимум на 34 дня

Министр транспорта Чехии Купка заявил, что запасов в стране максимум на 34 дня
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр транспорта Чехии Мартин Купка заявил, что страна располагает запасами газа максимум на 34 дня. Об этом он сообщил в воскресенье, 3 апреля, выступая в эфире телеканала CNN Prima NEWS.

Новая газовая эра: как будет выглядеть оплата топлива за рубли
Схема достаточна проста и даже не потребует от европейцев покупать российскую валюту

«Сейчас запасы где-то на уровне 480 млн куб. м газа, чего хватило бы в зависимости от погоды на 26–32 дня, а возможно, на 34», — сказал Купка.

Министр транспорта рассказал, что в мае планирует вместе с другими высокопоставленными чиновниками посетить с рабочим визитом столицу Катара Доху.

«Готовится визит в Катар для установления торговых отношений», — пояснил Купка.

1 ноября премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в рамках 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго предрек Европе энергетическую бедность без российского газа.

Ряд стран Запада ввел антироссийские санкции и заявил о запрете импорта российских энергоресурсов после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе.

В феврале ситуация в Донбассе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022