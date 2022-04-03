В Чехии заявили о запасах газа максимум на 34 дня
Министр транспорта Чехии Мартин Купка заявил, что страна располагает запасами газа максимум на 34 дня. Об этом он сообщил в воскресенье, 3 апреля, выступая в эфире телеканала CNN Prima NEWS.
«Сейчас запасы где-то на уровне 480 млн куб. м газа, чего хватило бы в зависимости от погоды на 26–32 дня, а возможно, на 34», — сказал Купка.
Министр транспорта рассказал, что в мае планирует вместе с другими высокопоставленными чиновниками посетить с рабочим визитом столицу Катара Доху.
«Готовится визит в Катар для установления торговых отношений», — пояснил Купка.
1 ноября премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в рамках 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго предрек Европе энергетическую бедность без российского газа.
Ряд стран Запада ввел антироссийские санкции и заявил о запрете импорта российских энергоресурсов после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе.
В феврале ситуация в Донбассе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
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