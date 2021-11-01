Премьер Чехии предрек Европе энергетическую бедность без российского газа

Странам Европы необходимо договориться с Россией о долгосрочных контрактах на поставки газа, а также начать использовать газопровод «Северный поток – 2» (СП-2). Такое мнение в понедельник, 1 ноября, выразил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго.

«Газопровод «Северный поток» — вложение денег «Газпрома» и западноевропейских компаний. Он был построен и должен использоваться, так что я думаю, что Европа должна договариваться о долгосрочных контрактах [на газ] с Россией, поскольку поставки газа — большое преимущество как для России, так и для Европы. Поэтому необходимы двусторонние переговоры и соглашения. Блокирование транзитных мощностей [«Северного потока – 2»] европейскими политиками не принесет ничего России, но ничего не получит и Европа», — приводит его слова ТАСС.

Как убежден чешский премьер, жителям Европы может грозить энергетическая бедность, если европейские страны не откажутся от текущей политики в газовом вопросе.

«Вместо того чтобы вести переговоры с Россией, европейские политики блокируют транзитные мощности газопроводов «Северный поток – 2» и OPAL, ссылаясь на опасения, что ЕС будет зависеть от России. Дамы и господа, это может звучать для вас как новость, но мы уже зависим от российского природного газа», — резюмировал Бабиш.

29 октября представитель Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Россия не провоцировала энергетический кризис в Европе, однако в то же время не предприняла шаги для его смягчения. Энергокризис произошел из-за совокупности различных факторов, отметил он.

Днем ранее глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков рассказал, что компания готова по «Северному потоку – 2» поставлять на рынок Европы 55 млрд куб. м газа в год. По его словам, запасы газа составляют 35 трлн куб. м.

В свою очередь, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что европейцы создали энергокризис своими руками. По ее словам, европейский зеленый курс — чересчур амбициозный план перехода на новый тип энергии, но нельзя отказаться от чего-то, не заменив это чем-то.

Ранее, 27 октября, президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на мировом рынке энергоносителей остается крайне нестабильной, особенно в Европе. Глава государства также сообщил, что уровень запаса газа в европейских подземных хранилищах за последние пять лет существенно снизился.

Старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин 25 октября указал на то, что Россия на данный момент является единственным на мировом рынке поставщиком природного газа, способным помочь Европе в преодолении энергетического кризиса. Он заявил, что России необходимо как можно быстрее увеличить объемы поставок. При этом использовать для этого нужно уже существующие газопроводы, а не готовящийся к запуску СП-2, подчеркнул советник Госдепа.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября, однако газопровод пока не начал свою работу. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.