Песков назвал Эрдогана одним из самых самостоятельных политиков

Настолько самостоятельных в принятии своих решений политиков, таких как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в современном мире очень мало. Об этом 3 апреля заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно, все находятся под страшным прессингом американцев. И не все страны находят в себе силы, чтобы четко обозначить свою суверенную позицию. И в этом плане, конечно, таких, как Эрдоган, очень мало на современном политическом олимпе» — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Песков отметил, что США продолжают оказывать давление на многие страны, угрожая санкциями.

«Ну не все страны такие, как Турция, например, в этом плане. У нас же есть разногласия с Турцией. Но тем не менее Турция все-таки исходит из своих интересов, она четко говорит «да» там, где «да», и четко говорит «нет» там, где «нет», — отметил пресс-секретарь российского президента.

31 марта Эрдоган заявил, что готов организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Также турецкий президент отметил, что Турция не будет участвовать в санкциях, так как придает большое значение диалогу с Россией.

В тот же день Песков заявил, что говорить о предполагаемой встрече Путина и Зеленского в апреле пока рано. По его словам, этому должна предшествовать финализация договора между Москвой и Киевом.

29 марта турецкий политолог Мехмет Перинчек заявил «Известиям», что Россия и Турция должны сотрудничать для того, чтобы снизить агрессию США. По его словам, это выгодно и украинскому народу, и Турции, и России, а также всем странам, которые страдают от агрессии Штатов.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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