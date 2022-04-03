МО РФ показало работу связистов в ходе спецоперации по защите Донбасса

В ходе спецоперации Москвы по защите Донбасса российские военные связисты обеспечивают обмен информацией между пунктами управления и подразделениями, от их работы зависит успех управления войсками. Об этом в воскресенье, 3 апреля, рассказали в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что среди связистов много военнослужащих-женщин.

Оператор станции связи Екатерина Кудрявская показала командную штабную машину, предназначенную для работы командного и оперативного состава, а также обеспечения устойчивой связи колонны в движении и связи между подразделениями.

«Находясь на дежурстве, мы лично контролируем качество связи, следим за исправностью аппаратуры, находясь в режиме приема постоянно связываемся с радистами подразделений. Радио — это помехи, которые в эфире есть всегда, тем более сейчас, в период проведения специальной военной операции, их намного больше. На них приходится очень оперативно реагировать и переходить на запасные чистоты», — поделилась связистка.

Кудрявская призналась, что задачи, которые связистам приходится выполнять в условиях военной операции похожи на те, что отрабатываются на учениях. Вот только здесь, в Донбассе, «никаких ошибок, никаких неточностей, сбоев в работе» допускать никак нельзя.

По ее словам, работать приходится в круглосуточном режиме, справиться с бессонными ночами помогают хорошо организованные смены и специальная подготовка.

Начальник аппаратной связи прапорщик Александр Демберемдикер обеспечивает бесперебойную связь с пунктом разведки Восточного военного округа.

«В случае ухудшения качества канала связи мы предпринимаем меры по его восстановлению, периодически меняем место дислокации. Это может быть поле, может быть лес или прилесок», — рассказал он.

Начальник аппаратной добавил, что потеря связи ведёт к потере управления подчиненными частями, этого допускать нельзя, в этом заключается важность работы связиста.

Ранее корреспондент «Известий» Александр Морозов показал работу военных медиков в ходе спецоперации. Они стремятся оказать медицинскую помощь всем пострадавшим, в том числе противникам из рядов вооруженных сил Украины (ВСУ).

Военные врачи передвигаются по территории боевых действий на специальных бронированных автомобилях и регулярно попадают под обстрелы со стороны ВСУ и неонацистских группировок, которые не обращают внимание на знаки «красного креста».

31 марта, журналист «Известий» пообщался с водителями ВС РФ, которые доставляют на передовую продукты, в том числе хлеб, а также боеприпасы для укрепления позиций российских военных.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

24 февраля Россия начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

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