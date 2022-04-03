Российские военные разминируют территории Сумской области

Инженерные подразделения Вооруженные силы (ВС) РФ разминируют территории населенных пунктов Тростянецкого района Сумской области. Об этом в воскресенье, 3 апреля, сообщает Минобороны России.

Отмечается, что военнослужащие проводят разминирование территорий от неразорвавшихся боеприпасов реактивных систем залпового огня и минометов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Один из инженеров рассказал, что ВСУ применяют кассетные боеприпасы, несмотря на запрет.

«Данный боеприпас доставляется РСЗО 220 мм «Ураган», который наносит поражение за счет своих уже готовых осколков. Боеприпас мы сейчас перевезем к площадке утилизации боеприпасов, где он будет уничтожен. В данном случае сработал только взрыватель, основной заряд не сработал. Возможно, это из-за того, что боеприпас очень долго находился на хранении или был ненадлежащего качества», — рассказал военнослужащий об одном из найденных боеприпасов.

В результате обстрелов ВСУ в области были повреждены здания школ, детских садов, администраций населенных пунктов и другие объекты гражданской инфраструктуры. Все обнаруженные боеприпасы российскими военными саперами уничтожаются в безопасных специально отведенных местах.

Ранее, 21 марта, Минобороны России обнародовало видеозапись, на которой российские подразделения выдвигаются в район выполнения задач в Сумской области.

Беспилотные летательные аппараты и разведывательные подразделения на бронеавтомобилях «Тигр» и «Тайфун» обеспечивали безопасность продвижения колонны и разведку маршрута.

Также в Минобороны сообщили, что в городе Сумы в ночь на 21 марта была реализована спланированная провокация украинских националистов. Так, на сумском заводе «Сумыхимпром» произошла утечка аммиака. Как уточнил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, еще 19 марта российская сторона предупредила о минировании завода украинскими националистами для совершения провокации с целью обвинения России якобы в применении химического оружия.

Кроме того, 21 марта Минобороны опубликовало кадры полета и приземления российского вертолета Ми-24, в который украинские войска выпустили американскую ракету «Стингер». Благодаря профессионализму пилота вертолет уклонился от прямого попадания ракеты, которая взорвалась в районе хвостовой балки, что нарушило систему управления. Однако вертолет по-прежнему мог показывать скорость и высоту, а главное — вести огонь, поэтому воздушное судно продолжило выполнение задачи.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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