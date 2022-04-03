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Российские военные разминируют территории Сумской области

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Инженерные подразделения Вооруженные силы (ВС) РФ разминируют территории населенных пунктов Тростянецкого района Сумской области. Об этом в воскресенье, 3 апреля, сообщает Минобороны России.

Отмечается, что военнослужащие проводят разминирование территорий от неразорвавшихся боеприпасов реактивных систем залпового огня и минометов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Один из инженеров рассказал, что ВСУ применяют кассетные боеприпасы, несмотря на запрет.

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«Данный боеприпас доставляется РСЗО 220 мм «Ураган», который наносит поражение за счет своих уже готовых осколков. Боеприпас мы сейчас перевезем к площадке утилизации боеприпасов, где он будет уничтожен. В данном случае сработал только взрыватель, основной заряд не сработал. Возможно, это из-за того, что боеприпас очень долго находился на хранении или был ненадлежащего качества», — рассказал военнослужащий об одном из найденных боеприпасов.

В результате обстрелов ВСУ в области были повреждены здания школ, детских садов, администраций населенных пунктов и другие объекты гражданской инфраструктуры. Все обнаруженные боеприпасы российскими военными саперами уничтожаются в безопасных специально отведенных местах.

Ранее, 21 марта, Минобороны России обнародовало видеозапись, на которой российские подразделения выдвигаются в район выполнения задач в Сумской области.

Беспилотные летательные аппараты и разведывательные подразделения на бронеавтомобилях «Тигр» и «Тайфун» обеспечивали безопасность продвижения колонны и разведку маршрута.

Также в Минобороны сообщили, что в городе Сумы в ночь на 21 марта была реализована спланированная провокация украинских националистов. Так, на сумском заводе «Сумыхимпром» произошла утечка аммиака. Как уточнил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, еще 19 марта российская сторона предупредила о минировании завода украинскими националистами для совершения провокации с целью обвинения России якобы в применении химического оружия.

Кроме того, 21 марта Минобороны опубликовало кадры полета и приземления российского вертолета Ми-24, в который украинские войска выпустили американскую ракету «Стингер». Благодаря профессионализму пилота вертолет уклонился от прямого попадания ракеты, которая взорвалась в районе хвостовой балки, что нарушило систему управления. Однако вертолет по-прежнему мог показывать скорость и высоту, а главное — вести огонь, поэтому воздушное судно продолжило выполнение задачи.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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