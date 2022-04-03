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Терапевт Романенко назвала причины долгого заживания порезов и ссадин

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Самыми вероятными причинами долгого заживления порезов и ссадин являются анемия, сахарный диабет и атеросклероз сосудов. Об этом в субботу, 2 апреля, рассказала главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко в беседе с Ura.ru.

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«Если раны, порезы долго заживают, это может быть связано с анемией, сахарным диабетом, атеросклерозом сосудов, дифтириозом. Причин может быть масса. Все зависит от того, на каком месте долго заживают раны, но это наиболее вероятные причины. Сахарный диабет, поражения сосудов. Это частые причины», — сказала она.

Врач также пояснила, что ссадины могут долго заживать из-за инфекций. Она отметила, что рана будет плохо заживать, если у человека ослаблена иммунная система или рана плохо обработана.

Кроме того, терапевт подчеркнула, что у детей раны заживают быстрее, так как у них более активный обмен веществ. Также она указала, что у людей с лишним весом снижается регенерация ткани и часто присоединяется инфекция.

Если же человек получил ссадину, а у него атеросклероз (нарушен приток крови), то процесс заживления будет не быстрым.

В ноябре прошлого года главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина рассказала о первых симптомах диабета. Как отметила врач, в первую очередь это выраженная жажда, сухость во рту, учащенное, обильное мочеиспускание, вялость, утомляемость и снижение привычной активности. Она также сообщила, что возможны такие проявления, как плохое заживление царапин, порезов, ран, грибковые поражения кожи, необъяснимое снижение массы тела на фоне привычного рациона питания. Драпкина отметила, что все перечисленное — серьезный повод обратиться к врачу.

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