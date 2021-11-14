Врач рассказала о первых симптомах диабета

Диабет второго типа развивается постепенно и на начальных этапах может иметь неярко выраженные симптомы. При этом вовремя принятые меры жизненно важны. Об этом в воскресенье, 14 ноября, рассказала в колонке для «Известий» главный внештатный терапевт Минздрава, член-корреспондент РАН, заслуженный врач Российской Федерации Оксана Драпкина.

«Во-первых, это выраженная жажда и сухость во рту: человек начинает пить больше жидкости, чем обычно. Во-вторых, учащенное и обильное мочеиспускание. Третий тревожный признак — это вялость, утомляемость, снижение привычной активности», — пояснила врач.

Она также отметила, что возможны такие проявления, как плохое заживление царапин, порезов, ран, грибковые поражения кожи, необъяснимое снижение массы тела на фоне привычного рациона питания. Все перечисленное — серьезный повод обратиться к врачу в кратчайшие сроки, добавила Драпкина.

Врач рассказала, что при диабете первого типа, напротив, ухудшение состояния может развиться очень стремительно, вплоть до тяжелого угнетения сознания, когда необходимо предпринимать срочные реанимационные действия.

«К сожалению, высокий уровень сахара при декомпенсированном диабете очень быстро приводит к осложнениям, а они крайне серьезны. Это повреждение и нарушение функции почек, сетчатки, нервов, сердца и кровеносных сосудов. Поэтому так важно вовремя выявить заболевание и начать правильно его лечить», — заявила терапевт.

По ее словам, нормальным считается уровень глюкозы в крови не выше 6,1 ммоль/л натощак. При уровне глюкозы натощак 7,0 ммоль/л и выше вероятность диагноза «сахарный диабет» крайне высока.

Кроме того, существует пероральный глюкозотолерантный тест, который выполняется после глюкозной нагрузки. В этом случае референсные значения (норма) через два часа после приема раствора глюкозы — до 7,8 ммоль/л, пояснила врач.

«Фундаментом терапии сахарного диабета второго типа наряду с сахароснижающей терапией становятся нормализация массы тела, модификация системы питания, отказ от вредных привычек (в первую очередь это курение и злоупотребление алкоголем). Показана регулярная адекватная физическая нагрузка. Помните, что даже наследственный риск сахарного диабета может не реализоваться, если вести здоровый образ жизни», — заключила Драпкина.

14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом.

Ранее в этот день врач-эндокринолог Эндокринологического диспансера депздрава Москвы Ольга Котешкова рассказала, что сладости не являются главным фактором в развитии сахарного диабета. По словам специалиста, ключевым фактором является масса тела. Также, по словам эндокринолога, сахарный диабет может возникнуть, когда имеется генетическая предрасположенность, когда человек резко увеличивает массу тела и снижает физическую активность.