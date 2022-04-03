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СМИ сообщили о возможном визите главы МИД Греции в Одессу 3 апреля

Sky: глава МИД Греции может посетить Одессу 3 апреля
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Глава МИД Греции Никос Дендиас планирует в воскресенье, 3 апреля, посетить украинскую Одессу. Об этом сообщил в субботу, 2 апреля, греческий телеканал Sky.

Спецоперация в Донбассе 2 апреля. Текстовая трансляция
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По поводу визита Дендиас накануне связывался с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, а также с главой Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером. Однако окончательное решение по поводу поездки пока не принято. Необходимо сначала провести проверки безопасности, поскольку ситуация остается опасной, уточнил телеканал.

По сведениям журналистов, Дендиас возглавит в Одессе миссию по передаче гуманитарной помощи.

Также он пообщается с украинскими чиновниками и представителями греческой общины и посетит недавно закрытый музей «Филики этерии» — тайного общества греков.

Ранее, 1 марта, визит в Киев совершила глава Европарламента (ЕП) Роберта Метсола по приглашению председателя Верховной рады Руслана Стефанчука. Во время него она выразила поддержку от лица стран Европейского союза (ЕС) Украине и осудила действия России.

До этого стало известно, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и вице-премьер, председатель комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский вместе с премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншей посетили Киев.

В основном страны ведут переговоры с Киевом по видеосвязи. Так, власти Австралии пригласили украинского лидера Владимира Зеленского выступить перед депутатами. После выступления Зеленского перед правительством страны по видеосвязи 31 марта премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что направит Украине бронетранспортеры Bushmaster местного производства.

Целью визита назвали желание подтвердить «безоговорочную поддержку всем Европейским союзом суверенитета и независимости Украины и представить широкий пакет поддержки украинскому государству и обществу».

24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

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