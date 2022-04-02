Глава Европарламента в ходе визита в Киев выразила поддержку Украине

Глава Европарламента (ЕП) Роберта Метсола во время своего визита в Киев в пятницу, 1 апреля, выразила поддержку от лица стран Европейского союза (ЕС) Украине и осудила действия России. Об этом сообщила пресс-служба Европейского парламента.

Отмечается, что глава ЕП посетила столицу Украины по приглашению председателя Верховной рады Руслана Стефанчука.

«Я здесь, чтобы сказать вам, что мы с вами, в хорошие и трудные времена. Мы никогда не покинем вас. Виновные понесут ответственность за то, что они здесь совершили. Нам нужны все более жесткие санкции», — сказала Метсола.

Также она подтвердила поддержку Европарламентом стремления Украины стать кандидатом на вступление в ЕС, отметив, что «Украина — это Европа больше, чем когда-либо прежде».

Кроме того, во время своего пребывания в Киеве Метсола встретилась с украинским президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром страны Денисом Шмыгалем.

О своем предстоящем визите в ближайшее время в столицу Украины Роберта Метсола заявила 31 марта. При этом цели поездки она не раскрывала.

Ранее в тот же день представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС рассмотрит на Совете глав МИД или на саммите лидеров Евросоюза запрос о предоставлении Украине гарантий безопасности, если такой поступит от Киева. По его словам, Евросоюз и отдельные государства обсуждают пути прекращения конфликта.

В четверг глава МИДа республики Жан-Ив Ле Дриан, в свою очередь, сообщил, что Франция готова изучить возможность стать гарантом в украинском урегулировании.

17 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал лидеров ЕС и США посетить Киев. Он подчеркнул, что они должны смотреть в глаза украинским женщинам и детям, а также помогать им сохранить их жизни и независимость.

15 марта польский премьер заявил, что Евросоюз (ЕС) должен предоставить Украине статус кандидата в организации как можно скорее.

12 марта президент Украины Владимир Зеленский в интервью иностранным СМИ, запись которого опубликована в YouTube «24 Канала», заявил, что Россия и западные страны должны предоставить Украине гарантии безопасности.

24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины.

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