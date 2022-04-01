Франция изучит возможность стать гарантом в украинском урегулировании, если такое предложение ей поступит. Об этом в четверг, 31 марта, заявил глава МИДа республики Жан-Ив Ле Дриан в интервью газете Le Figaro.

«Вопрос гарантий должны решать Россия и Украина. Мы с вниманием относимся к предложениям [президента Украины] Владимира Зеленского. Если они нам поступят, мы их изучим с позитивным вниманием. Нейтралитет не может функционировать без гарантий безопасности, и контуры этого нужно определить двум сторонам», — сказал он.

Также Ле Дриан считает, что переговоры между РФ и Украиной пока не привели к прорыву в урегулировании кризиса.

Кроме того, по его мнению, дискуссии о вступлении Украины в ЕС могут вестись только после окончания украинского конфликта.

Ранее в этот день сообщалось, что Евросоюз (ЕС) рассмотрит запрос о предоставлении Украине гарантий безопасности, если он поступит от Киева.

Также в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле «придали значимый импульс» процессу установления мира.

Эрдоган подчеркнул необходимость подать сигналы для снижения эскалации, в связи с чем он вновь заявил о готовности провести встречу Зеленского с президентом России Владимиром Путиным в Турции.

Ранее в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила отказ США дать гарантии безопасности Украине.

По ее словам, в планы Соединенных Штатов входят только «поставки оружия, биолаборатории и ручное управление марионеточными режимами для дестабилизации ситуации в Евразии».

В Белом доме заявили, что пока Соединенные Штаты не могут рассуждать ни о какой конкретике в плане возможных гарантий безопасности США Украине.

12 марта президент Украины Владимир Зеленский в интервью иностранным СМИ, запись которого опубликована в YouTube «24 Канала», заявил, что Россия и западные страны должны предоставить Украине гарантии безопасности.

Он подчеркнул, что доверять России на Украине уже не смогут, поэтому кроме Российской Федерации эти гарантии безопасности должны предложить и другие лидеры.

По словам Зеленского, страна не получила помощи от НАТО, поэтому Киеву нужны «гарантии безопасности союза тех или иных государств, которые будут способны это сделать».

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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