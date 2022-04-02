Прокладки западных марок могут заменить недорогие аналоги из Китая и Японии

На место предметов интимной женской гигиены западных брендов могут встать более дешевые аналоги азиатских производителей. Об этом в субботу, 2 апреля, заявила руководитель отдела аналитики исследовательской компании NTech Дарья Акимова.

«Высока вероятность того, что будут заходить какие-то другие азиатские марки: Япония, Китай, которые могут быть дешевле уже присутствующих на рынке», — рассказала специалист в интервью «РИА Новости».

Она добавила, что вина за повышение стоимости и дефицит лежит на производителях. Они намеренно сократили поставки продукции после начала специальной операции России в Донбассе. Так, американская компания Procter&Gamble, которой принадлежат Pampers, Always, Tampax, Naturella и Discreet, в начале марта объявила об уменьшении количества поставок. После этого был зафиксирован рост цен на маркетплейсах на тампоны, прокладки и детские подгузники.

16 марта представители Министерства промышленности и торговли в РФ заявили, что в России не ожидается дефицита подгузников и женских прокладок.

«Сейчас в России существует более 15 предприятий, выпускающих женские прокладки, а также детские и взрослые подгузники. Например, компания Essity с производством 10 млн штук в месяц подгузников Tena Original и 30 млн штук в месяц прокладок Libress, имеет запасы необходимого сырья и готовой продукции, что позволит избежать дефицита», — заявили в ведомстве.

В Минпромторге отметили, что ажиотажная скупка вышеперечисленных товаров, наблюдающаяся в последние дни, необоснованна.

За день до этого экономист Леонид Холод призвал россиян, делающих запасы из-за боязни подорожания товаров, не опустошать полки магазинов. Он пояснил, что если количество товара выбирается в пять раз больше, чем обычное потребление, то полки начинают опустошаться, потому что логистика под это не рассчитана. Кроме того, создается искусственный дефицит.

В тот же день вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что в России нет риска возникновения дефицита продуктов питания из-за санкций стран Запада. По ее словам, Москва расширяет поставки из дружественных стран.

8 марта президент России Владимир Путин подписал закон об антикризисных мерах. Теперь правительство получит возможность проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к пенсиям в течение 2022 года.

Санкции последовали на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля.

Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР.

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