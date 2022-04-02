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Названа альтернатива заблокированным онлайн-сервисам оплаты

Финансист Самойлова назвала электронные кошельки альтернативным способом оплаты онлайн
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Электронные кошельки могут стать заменой заблокированных для россиян онлайн-ресурсов для оплаты в сети. Об этом 2 апреля рассказала агентству «Прайм» финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова.

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«Считается, что такая форма оплат больше нужна для владельцев криптовалют, но это не так: пользоваться электронным кошельком можно для оплат не только криптовалютными активами, но и привычными нам фиатными деньгами (т.е. привычной национальной или иностранной валютой, но только в цифровом виде)», — пояснила она.

Самойлова уточнила, что средства, которые пользователь размещает на своем счету в интернете, доступны для оплаты только в Сети: на маркетплейсах, на зарубежных площадках, для оплат игровых услуг и т.д.

По словам эксперта, можно найти достаточно сервисов, которые предлагают завести электронный кошелек. Причем открыть его гораздо быстрее и проще, чем завести счет в банке или получить привычную карту — достаточно найти соответствующий ресурс.

14 марта компания Samsung в своем Telegram-канале заявила, что Samsung Pay продолжает работать в РФ, но из-за ограничений международных платежных систем в отношении российских банков могут быть недоступны платежи и переводы с помощью сервиса через карты Mastercard и Visa, полученные в банках в России.

29 марта «Известиям» рассказали в кредитных организациях, что объем C2B-платежей (от физлиц юрлицам) через системы быстрых платежей (СБП) в марте значительно увеличился. Так, в ВТБ он вырос вдвое, тогда как до этого ежемесячный прирост составлял 10–15%.

С 10 марта Visa и Mastercard прекратили сотрудничать с российскими банками из-за проведения Москвой операции по защите Донбасса. «Пластик» с этими платежными системами продолжает работать в России, однако проводить токенизированные операции через Apple Pay и Google Pay теперь невозможно. 25 марта в Apple сообщили, что прекращают обслуживание карт «Мир» в Apple Pay.

При этом национальный «пластик» по-прежнему можно подвязать к MirPay, Samsung Pay и SberPay, но сервисы работают только на смартфонах с Android. Для пользователей iPhone СБП на данный момент — единственная возможность делать платежи с помощью смартфона без использования «пластика».

6 марта в НСПК заявили, что карты Visa и Masterсard продолжат работать в России до истечения срока их действия. После этого банк сделает плановый перевыпуск новой карты на базе платежной системы «Мир». Для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом россиянам предложили оформить кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay. Она объединит возможности «Мир» и китайской UnionPay, которая действует в 180 странах мира. Таким образом, карта будет приниматься как в России, так и во всех государствах, поддерживающих работу с Union Pay.

Запад начал вводить санкции в отношении России после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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