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Путин утвердил схему расчетов авиакомпаний с иностранными лизингодателями

Путин разрешил российским авиакомпаниям платить за лизинг недружественным странам в рублях
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о схеме расчетов авиакомпаний с лизингодателями из недружественных государств. Так, российские авиаперевозчики смогут рассчитываться в рублях через счета в банках России.

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Накануне Путин провел совещание с правительством по поддержке авиаотрасли. Глава государства заявил, что объем внутрироссийских перевозок в текущем году должен вырасти по сравнению с предыдущим годом, а число перевезенных пассажиров по итогам 2022 года должно составить не менее 100 млн человек.

22 марта вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова сможет производить 10 пассажирских самолетов Ту-214 в год. Также 16 марта Борисов заявил, что Россия на фоне санкций форсирует реализацию проектов МС-21 и SSJ100.

4 марта Росавиация потребовала от российских авиакомпаний перерегистрировать самолеты в национальном реестре и подать заявки на получение отечественных сертификатов летной годности.

Также власти предложили признать актуальность действия до 1 сентября последних доступных ревизий эксплуатационно-технической документации (ЭТД) на воздушные суда, двигатели и запчасти к ним. 2 марта компания Airbus приостановила предоставление услуг по поддержке российских авиакомпаний и прекратила поставлять запчасти в РФ из-за санкций. За день до этого аналогичный шаг сделала Boeing.

Западные страны начали вводить санкции против Москвы после того, как 24 февраля Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили всеобщую мобилизацию и заявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

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