Телеканал «Царьград» получил миллиард рублей неустойки от Google

Американская компания Google выплатила неустойку в 1 млрд рублей российскому телеканалу «Царьград» в связи с выигранным им судебным иском о блокировке на YouTube. Об этом сообщила телекомпания 1 апреля.

«Царьград» получил от компании «Гугл» первый миллиард рублей неустойки за неисполнение решения суда о восстановлении аккаунта телеканала на YouTube», — говорится в заявлении.

Отмечается, что изъятый миллиард телекомпания направит на поддержку специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины.

«Если Google продолжит игнорировать российское законодательство, то через год штраф будет измеряться в миллиардах долларов», — предупреждается в пресс-релизе.

Эту информацию подтвердил «РИА Новости» и управляющий партнер адвокатского бюро Art De Lex Дмитрий Магоня, представлявший «Царьград» в судебном разбирательстве с хостингом.

Дело «Царьграда» рассматривалось около 15 месяцев, после того как 28 июля 2020 года компания Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, без предупреждения заблокировала аккаунт «Царьград-ТВ», чем нарушила собственные пользовательские правила. Позднее в Google объяснили данный факт тем, что учредитель телеканала — российский предприниматель и политик Константин Малофеев — находится под санкциями США.

В результате Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил выводы Арбитражного суда города Москвы о неправомерности действий компаний группы Google по отключению аккаунта и YouTube-канала НАО «Царьград». Благодаря поправкам, внесенным в Конституцию России, в одной из которых говорится о превалировании российского законодательства над иностранным, судом было принято решение в пользу телеканала.

19 марта сообщалось, что Роскомнадзор (РКН) в общей сложности зафиксировал 54 факта применения видеохостингом YouTube ограничений в отношении российских каналов. Среди подвергшихся цензуре оказались YouTube-каналы российских журналистов и СМИ, в том числе «Известия», РЕН ТВ, Пятый канал, «Россия 24», «Россия 1», Первый канал, НТВ, «РИА Новости», РБК, ТНТ, «Русское радио», «Царьград», «Культура», «Звезда» и Sputnik.

Тогда же директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков посоветовал владельцам заблокированных каналов подать в суд на Google, сославшись на успешный опыт телеканала «Царьград», которому на тот момент уже удалось отсудить компенсацию в размере 5 млрд рублей.

В свою очередь, 15 марта депутат Госдумы Артем Кирьянов отметил, что сегодня YouTube находится в шаге от блокировки и сделает этот шаг сама платформа. По его словам, публикуются тысячи материалов, которые представляют откровенно лживую информацию о ситуации, складывающейся на Украине и в России, увеличивается количество призывов к массовым беспорядкам.

Ранее, 11 марта, руководство видеохостинга YouTube заявило, что незамедлительно блокирует каналы российских СМИ, которые финансируются государством. Тогда сообщалось, что с площадки удаляется контент о специальной операции РФ по защите Донбасса, который «нарушает политику» видеохостинга.

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как тогда уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.