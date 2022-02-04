Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети

Пользователи «ВКонтакте» сообщают о неполадках в работе социальной сети. Об этом 4 февраля свидетельствуют данные сайта Downdetector.

«По отчетам пользователей у «ВКонтакте» проблемы», — написали на сервисе.

За последние 24 часа на сайт Downdetector поступило более 69,5 тыс. обращений от пользователей. У половины пожаловавшихся не загружается сайт, у 43% — не работает мобильное приложение, а 7% не могут открыть свой профиль.

«У части пользователей могут наблюдаться проблемы с загрузкой «ВКонтакте», мы оперативно восстанавливаем работу», — сообщили «Известиям» в пресс-службе «ВКонтакте».

20 января уже происходил подобный сбой «ВКонтакте». Тогда 85% пользователей жаловались на проблемы в работе веб-сайта, 9% — на подключение сервера, а 6% — на приложение.

Ранее, 17 января, сбой произошел в работе Telegram. С проблемами столкнулись пользователи из России, Украины, Белоруссии, Турции и других стран. Также сообщения о проблемах поступали из Канады, Нидерландов, Германии, Польши и США.