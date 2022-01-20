Сбой произошел в работе соцсети «ВКонтакте»

Сбой произошел в четверг, 20 января, в работе социальной сети «ВКонтакте», свидетельствуют данные портала Downdetector.ru.

Из информации портала следует, что 85% пользователей жалуются на проблемы в работе веб-сайта, 9% — на подключение сервера, а 6% — на приложение, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Сообщения о сбое в основном поступают из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из ряда других городов России, пишет «Москва 24».

Ранее, 17 января, сбой произошел в работе Telegram. С проблемами столкнулись пользователи из России, Украины, Белоруссии, Турции и других стран.

Также сообщения о проблемах поступали из Канады, Нидерландов, Германии, Польши и США.