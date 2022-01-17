Сбой произошел в работе Telegram

Сервис Downdetector, который анализирует работу популярных интернет-ресурсов, сообщил о сбоях в работе Telegram. С проблемами столкнулись пользователи из России, Украины, Белоруссии, Турции и других стран. Информация об этом появилась в понедельник на официальной странице сервиса.

«По состоянию на 17.40 мск было зафиксировано 180 жалоб: 45% пользователей жалуются на неполадки в работе приложения, 32% — на проблемы с подключением к серверу, еще 23% — на проблемы с отправкой сообщений», — свидетельствуют данные Downdetector.

С утра также были зафиксированы проблемы при просмотре видео и запуске приложения YouTube. Схожие жалобы поступали на сервисы Google — пользователи не могли воспользоваться поисковой системой и авторизоваться.

Больше всего сообщений о проблемах поступило из России, Канады, Нидерландов, Германии, Польши и США, отмечается на сайте сервиса.

Мессенджер Telegram был создан в 2013 году основателем соцсети «ВКонтакте» Павлом Дуровым. Он позволяет обмениваться сообщениями и медиафайлами разных форматов. Ежемесячно им пользуются более 500 млн человек.

По итогам 2021 года Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в России. По темпам роста он обогнал WhatsApp и, по оценкам экспертов, имеет все шансы стать самым массовым в России в текущем году.

27 декабря пользователи также сообщали о сбое в работе Telegram. 40% жаловались на неполадки в работе приложения, 34% сообщали о проблемах с отправкой сообщений.