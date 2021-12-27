Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram

Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе сервиса. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Так, по состоянию на 20:34 было зафиксировано 3371 обращение о сбоях в работе мессенджера, пишет RT. На данный момент известно, что 40% пользователей жаловались на сбои в работе приложения, 34% сообщали о проблемах с отправкой сообщений. В основном невозможно общаться стало в чатах с несколькими людьми. Индивидуальная переписка работает с перебоями, уточняет телеканал «360».

Еще 26% рассказали о трудностях с подключением сервера.

Чаще всего о неполадках сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга. Также о проблемах сообщают из Белоруссии, Украины и Молдавии, пишет НСН. Всего на неполадки жаловались свыше 2,5 тыс. пользователей.

13 декабря пользователи мессенджера WhatsApp пожаловались на сбои в работе веб-версии сервиса.

7 декабря сбой произошел в работе Facebook и Tinder. Сбои также фиксировались в работе ряда сервисов, включая Amazon, Facebook, Tinder и Netflix.

В октябре этого года произошел самый массовый сбой в работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsАpр, напоминает телеканал «Звезда».