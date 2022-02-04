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Лидеры Британии и ФРГ согласились с важностью диалога с Россией

Джонсон и Шольц заявили о необходимости диалога с РФ в рамках урегулирования украинского кризиса
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Олаф Шольц согласились с важностью диалога с Россией для снижения напряженности в ситуации вокруг Украины. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщает издание UrduPoint.

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«Лидеры согласились с важностью диалога с Россией. Они решили использовать все доступные дипломатические каналы, чтобы положить конец нынешней напряженности», — говорится в сообщении.

Кроме того, Джонсон и Шольц подчеркнули необходимость того, чтобы союзники направили РФ «последовательное послание, в том числе о последствиях дальнейшего российского вторжения в Украину».

«Они договорились продолжать совместную работу и с другими международными партнерами над всеобъемлющим пакетом санкций. Премьер-министр подчеркнул, что эти санкции должны быть готовы вступить в силу немедленно в случае дальнейшего вторжения России в Украину», — отмечается в публикации.

2 февраля Шольц заявил, что в ближайшее время у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Он также отметил, что Евросоюз и НАТО проводят скоординированную политику и работают над тем, чтобы хорошо подготовить свои будущие решения.

2 февраля Владимир Путин и премьер-министр Великобритании провели телефонные переговоры. Стороны обменялись мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и гарантий безопасности РФ.

1 февраля британский премьер прибыл в Киев для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Лидеры двух стран подтвердили свое желание развивать стратегическое партнерство между Великобританией и Украиной во всех областях, представляющих взаимный интерес.

По словам Джонсона, «вторжение» России на Украину может стать политической, гуманитарной и военной катастрофой, причем не только для Москвы, но и для всего мира.

Западные политики и представители СМИ продолжают распространять многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва много раз подчеркивала, что не вынашивает планы по вторжению в соседнюю страну.

28 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается начинать войну с Украиной. Он уточнил, что необходимо принуждать Киев к выполнению Минских соглашений.

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