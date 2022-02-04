В ДНР приравняли к кибертерроризму блокировку веб-ресурсов Донбасса

Массовые сообщения о минировании административных зданий и учебных учреждений Донбасса, а также блокировка интернет-ресурсов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) — всё это звенья одной цепи. Об этом говорится в заявлении замглавы управления народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, распространенном в пятницу, 4 февраля.

«Наверное, это можно приравнять к кибертерроризму, который сначала был по поводу минирования — сначала административных зданий, социальных объектов, потом — школ по всей территории. Думаю, это всё одна цепочка», — приводит его слова Telergram-канал «Донбасс решает».

По мнению Басурина, блокировка информационных ресурсов республик в YouTube — часть информационной кампании Crushing sword («Сокрушительный меч»), которую курируют украинские и западные спецслужбы. Целью таких действий, считает он, служит информационная блокада республик, которые оперативно доводят до мировой общественности информацию о «подготовке киевского режима к агрессии в Донбассе».

«Данная атака еще раз демонстрирует лживость украинского руководства и их западных спонсоров, которые пытаются убедить мировое сообщество в отсутствии якобы у Киева планов агрессии на Донбассе и скрыть подготовку к наступательной операции», — подчеркнул он.

Кроме этого, отмечает Басурин, действия администрации YouTube по отношению к ресурсам Донбасса нарушают нормы ООН в области права на свободу информации.

Ранее, 31 января, постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что в России не исключают провокаций с украинской стороны в отношении самопровозглашенных республик Донбасса. Он также допустил, что в случае агрессии Киева в отношении ДНР и ЛНР некоторые западные страны могут обвинить Россию во вторжении на Украину.

На протяжении последнего месяца в страну активно поставляется вооружение. Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бриг в четверг, 3 февраля, отметил, что Украина активно использует получаемое из стран НАТО вооружение для обстрела территории Донбасса. Официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, в свою очередь, 4 февраля заявил, что таким образом подготовка вооруженных сил Украины к наступлению в Донбассе переходит в завершающую фазу.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.