В ЛНР заявили о завершающей стадии подготовки ВСУ к наступлению в Донбассе

Подготовка Вооруженных сил Украины (ВСУ) к наступлению в Донбассе перешла в завершающую фазу. Об этом заявил на брифинге в пятницу, 4 февраля, официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«По данным нашей разведки, украинское руководство, подстрекаемое западными кураторами, ведет подготовку к развязыванию агрессии в Донбассе против народных республик. <...> Подготовка ВСУ к наступлению на Донбассе перешла в завершающую фазу», — отметил Филипоненко.

Вместе с тем он уточнил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует не все данные о стягивании украинскими силовиками тяжелой техники к линии соприкосновения в Донбассе. По словам Филипоненко, в районе населенного пункта Путилино, на удалении менее 9 км от линии боевого соприкосновения, выявлено нахождение двух единиц танков Т-72.

Кроме того, большая часть полученных Украиной из США и Британии противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, TOW и NLAW доставлены к линии соприкосновения в Донбассе, добавил он.

В то же время, как рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и комиссия Генштаба ВСУ скоро прибудут в Донбасс для оценки готовности войск к наступлению.

Накануне заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что командование украинской армии в ходе планируемой агрессии в Донбассе ждет больших потерь среди своих солдат. Кроме того, он рассказал, что численность военнослужащих вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе может достичь 150 тыс. человек, что составляет две трети состава войск.

В свою очередь, депутат народного совета ДНР Владислав Бриг в четверг отметил, что Украина активно использует получаемое из стран НАТО вооружение для обстрела территории Донбасса. По его словам, это указывает на полную ответственность стран Запада.

1 февраля Донецк призвал страны Запада и международные организации прекратить поставки летального оружия на Украину и заставить Киев выполнять Минские соглашения. В противном случае ДНР пообещала обратиться за военной помощью к Москве.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.