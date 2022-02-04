РКН задумался о применении экономических ограничений против YouTube из-за RT

Роскомнадзор (РКН) рассматривает возможность применения мер экономического характера в отношении американского видеохостина YouTube за систематическую блокировку каналов российских СМИ, включая откровенно политизированную блокировку канала RT DE — RT auf Sendung сразу в день его запуска. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства, которое поступило в «Известия» в пятницу, 4 февраля.

В качестве мер рассматриваются экономические ограничения, предусмотренные Федеральным законом «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации» (№ 236-ФЗ).

Закон в том числе предусматривает запрет на размещение рекламы, поисковую выдачу, ограничение платежей и переводов денег.

16 декабря 2021 года YouTube заблокировал аккаунт вещающего на немецком языке телеканала RT Deutsch за якобы обход ограничений, наложенных ранее, — речь об удалении других каналов RT. Затем 22 декабря RT сообщил, что германский регулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы телеканал RT DE, который вел вещание на немецком из студии в Москве.

В 2021 году видеохостинг YouTube заблокировал в общей сложности пять аккаунтов и девять материалов российских СМИ. В 2020-м — девять раз ограничивал доступ к аккаунтам СМИ РФ и три раза — к их материалам. Ограничения затронули официальные аккаунты телеканалов НТВ, «России 24», ТВЦ, Russia Today, Sputnik и ряда других.

28 сентября главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила об удалении двух немецкоязычных каналов RT из YouTube. Видеохостинг объяснил свое решение нарушением условий пользования платформой в связи с публикацией контента, касающегося пандемии коронавируса. Симоньян назвала эти причины надуманными.

В МИД России решение администрации YouTube назвали «беспрецедентной информационной агрессией». В Кремле увидели в этом признаки грубого нарушения законов РФ.

2 февраля 2022 года регулятор ФРГ постановил прекратить вещание RT DE на спутнике Eutelsat, smart TV, сайте и приложении RT и платформе «Одиссей».

В качестве первого этапа ответных мер российские власти решили закрыть корреспондентский пункт германской телерадиокомпании Deutsche Welle в РФ. 4 февраля московское бюро Deutsche Welle закрылось.