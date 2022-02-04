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Губерниев повздорил с украинским журналистом на ОИ в Пекине

Комментатор Губерниев обнародовал видео конфликта с украинским журналистом в Пекине
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев стал участником конфликта в пресс-центре стадиона «Птичье гнездо» в Пекине. Видеозапись словесной перепалки с украинским журналистом он разместил в своем Telegram-канале 4 февраля.

По словам комментатора, конфликт инициировал сам журналист. Губерниев якобы случайно задел перегородку, рядом с которой находился представитель украинских СМИ. Комментатор извинился, но это не устроило собеседника.

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«Но чувак стал обзываться!!! Но кто обзывается — тот сам так называется!!!» — написал Губерниев.

Как слышно на видеозаписи, спортивный комментатор обозвал оппонента лузером и ублюдком на английском языке.

В беседе с газетой «Спорт-Экспресс» он назвал данный инцидент провокацией. По словам телекомментатора, его собеседник первый начал использовать нецензурную лексику.

«Мне очень жаль, что человек в украинской куртке позволил себе такую грязь. Он явно рассчитывал на то, что я его толкну или ударю. Он всё для этого делал», — заявил Губерниев.

4 февраля в Пекине на стадионе «Птичье гнездо» прошла церемония открытия зимних Олимпийских игр. В церемонии приняли участие представители 91 делегации. Знаменосцами команды Олимпийского комитета России (ОКР) стали конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.

На церемонию открытия Игр прибыл президент России Владимир Путин.

Олимпиада пройдет 4–20 февраля, Паралимпиада — 4–13 марта. Предстоящие Игры пройдут сразу в трех кластерах — в Пекине (хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, керлинг), Чжанцзякоу (биатлон, лыжные гонки, сноуборд, прыжки с трамплина) и Яньцине (горные лыжи, бобслей, скелетон и санный спорт).

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