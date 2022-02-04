Цена нефти Brent достигла $93 за баррель впервые с октября 2014 года

Цена нефти марки Brent достигла $93 за баррель впервые с октября 2014 года. Об этом в пятницу, 4 февраля, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Так, цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,1%, до $93,02 за баррель по состоянию на 15:08 мск. Цена мартовских фьючерсов на WTI выросла на 2,23%, до $92,29.

Страны ОПЕК+ 2 февраля в ходе министерской встречи решили придерживаться принятого в июле 2021 года плана по постепенному наращиванию нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки. Рост производства будет происходить до полной отмены сокращения в 5,8 млн т.

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что решение стран ОПЕК+ оставить условия сделки по объемам нефтедобычи без изменений стабилизирует рынок и укрепит котировки на нынешнем уровне.

18 января эксперты рассказали «Известиям», что стоимость фьючерса на нефть марки Brent растет из-за того, что рынок нервничает из-за возможных сбоев в поставках нефти после нанесенного йеменскими хуситами удара по Абу-Даби.