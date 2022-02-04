Захарова призвала НАТО прекратить поставки оружия Киеву

Поставки странами НАТО оружия киевским властям создают у них дополнительное искушение для того, чтобы перейти к силовым методам в Донбассе. Об этом заявила в пятницу, 4 февраля, на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Всё, что делает Запад в плане накачивания киевской власти оружием, создает у нее дополнительное искушение перейти к силовым методам решения вопросов на востоке Украины. Для нас это абсолютно неприемлемо по понятным причинам», — сказала Захарова.

По ее словам, подобные «акции по совокупности и по отдельности свидетельствуют о возможном проведении провокаций теми, кто нагнетает эту обстановку».

Ранее в этот день официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко отметил, что подготовка вооруженных сил Украины (ВСУ) к наступлению в Донбассе перешла в завершающую фазу.

В свою очередь, депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бриг в четверг отметил, что Украина активно использует получаемое из стран НАТО вооружение для обстрела территории Донбасса. По его словам, это указывает на полную ответственность стран Запада.

1 февраля Донецк призвал страны Запада и международные организации прекратить поставки летального оружия на Украину и заставить Киев выполнять Минские соглашения. В противном случае ДНР пообещала обратиться за военной помощью к Москве.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.