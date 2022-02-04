Песков рассказал детали встречи Путина и Си Цзиньпина

Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине завершилась. Главы государств отправились на ланч. Об этом в пятницу, 4 февраля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Была теплая, конструктивная, партнерская и союзническая встреча», — отметил Песков.

Он рассказал, что Путин и Си Цзиньпин во время встречи затронули тему открытия границ между РФ и КНР.

«Безусловно, эта тема затрагивалась, работа в этом направлении ведется, по студентам Путин выразил признательность Си за принятые меры, которые позволили нашим студентам, которые на два года зависли, так сказать, здесь, вернуться в Китай и продолжить обучение. Дальше всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Но тема затрагивалась», — заявил журналистам Песков.

По его словам, Путин на переговорах говорил о расширении взаимных расчетов в национальных валютах. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что в российско-китайском сотрудничестве важным является авиастроение как локомотив промышленной кооперации.

В ходе переговоров также обсуждалась тема военно-технического сотрудничества, сообщил представитель Кремля.

«Это чувствительная сфера, она развитая и, наверное, является подтверждением особого союзнического и стратегического характера отношений между двумя странами», — подчеркнул Песков.

Также в ходе российско-китайских переговоров важное внимание было уделено инвестиционному сотрудничеству.

«Китай — один из основных инвесторов в российскую экономику, занимает восьмое место. Хотя потенциал, конечно, далек от того, чтобы соответствовать возможностям наших стран», — заключил пресс-секретарь президента.

В ходе встречи с председателем КНР Путин отметил, что отношения России Китая носят беспрецедентный характер, стороны помогают друг другу развиваться.

Также в четверг «Газпром» и китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) заключили договор купли-продажи газа в КНР с Дальнего Востока России. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, подписание уже второго контракта на поставку российского газа в КНР свидетельствует о высочайшем уровне взаимного доверия и партнерства между странами.

Песков переадресовал в «Газпром» вопрос журналистов, касающийся подробностей нового газового контракта с КНР.

«Что касается деталей этого контракта, я рекомендую все-таки обращаться в «Газпром» за разъяснениями», — сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что также обсуждался «монгольский вариант» поставок газа.

В пресс-службе «Газпрома» напомнили «Известиям», что речь идет о проекте строительства магистрального газопровода «Союз Восток». 25 января этого года была завершена разработка технико-экономического обоснования проекта строительства этого трубопровода. Он пройдет по территории Монголии и станет продолжением российского газопровода «Сила Сибири – 2», позволит поставлять в Китай до 50 млрд куб. м газа в год.

В декабре 2019 года «Газпром» и правительство Монголии подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий проведение совместной оценки возможности реализации проекта трубопроводных поставок газа из России в Китай через монгольскую территорию. В апреле 2021-го был утвержден технико-экономический анализ проекта строительства «Союз Восток».

В Китай российский лидер прибыл 4 февраля для участия в церемонии открытия Олимпийских игр и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Церемония открытия Игр начнется 4 февраля в 15:00 мск.

3 февраля президент России в статье для китайского агентства «Синьхуа» выразил уверенность в том, что богатый опыт Китая позволит провести Олимпиаду в Пекине на самом высоком уровне. Он подчеркнул огромную работу КНР по подготовке к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм.