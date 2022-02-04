Цена нефти Brent превысила $92 за баррель впервые с октября 2014 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $92,09 за баррель. Об этом в пятницу, 4 февраля, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11:48 мск стоимость фьючерса на нефть с поставкой в апреле 2022 года росла на 1,09%, торгуясь на уровне $92,1 за баррель. В последний раз стоимость Brent превышала $92 за баррель в октябре 2014 года.

Накануне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года выросла на 1,8%, до $91,08 за баррель.

Опрошенные эксперты рассказали «Известиям», что стоимость фьючерса на нефть марки Brent растет из-за того, что рынок нервничает из-за возможных сбоев в поставках нефти после нанесенного йеменскими хуситами удара по Абу-Даби.