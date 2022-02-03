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Цена нефти Brent превысила $91 за баррель впервые с октября 2014 года

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года выросла на 1,8%, до $91,08 за баррель. Об этом в четверг, 3 февраля, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

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По состоянию на 21:53 мск стоимость Brent росла на 1,82%, торгуясь на уровне $91,1 за баррель. В последний раз стоимость Brent превышала $91 за баррель в октябре 2014 года.

При этом цена мартовских фьючерсов на WTI выросла на 2,01%, до $90,03.

Ранее, 28 января, был зафиксирован рост стоимости нефти Brent на 1,63%, до $89,61 за баррель. На 17:04 мск Brent торговалась на уровне $90,01 за баррель (+2,09%).

26 января контракты с поставкой в марте на нефть марки Brent торговались выше $90 за баррель. 18 января цена нефти Brent превысила $87 за баррель на лондонской бирже.

Опрошенные эксперты рассказали «Известиям», что стоимость фьючерса на нефть марки Brent растет из-за того, что рынок нервничает из-за возможных сбоев в поставках нефти после нанесенного йеменскими хуситами удара по Абу-Даби.

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