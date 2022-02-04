Прямой эфир
Интернет
Rockstar подтвердила создание новой GTA
Спорт
Избивший Топора тренер вызвал на ринг Новоселова
Общество
Умер старейший артист петербургского ТЮЗа Владимир Тодоров
Интернет
Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети
Мир
В ДНР приравняли к кибертерроризму блокировку веб-ресурсов Донбасса
Экономика
СПБ Биржа приостановила торги из-за технического сбоя
Спорт
Навка назвала главных конкурентов России в фигурном катании на ОИ
Мир
Пашинян на встрече с Алиевым подчеркнул важность заключения мирного договора
Общество
Экс-главу Дербентского района Дагестана осудили на 7,5 года за растрату
Спорт
Украинские болельщики оскорбляли россиян в полуфинале мини-футбольного Евро

«КамАЗ» выпустит четыре беспилотных грузовика

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2022 году российский автопроизводитель «КамАЗ» намерен выпустить первые четыре прототипа грузовых беспилотных автомобиля на базе модели «КамАЗ Continent». Машины будут использоваться для тестовых перевозок по трассе М-11 «Нева». Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба бренда.

Отпусти баранку: беспилотные автомобили требуют новых законов
Смогут ли робомобили преодолеть российские сугробы

«Мы планируем, что со следующего года начнем первые коммерческие беспилотные грузоперевозки в партнерстве с российскими логистическими компаниями», — сообщил главный конструктор по инновационным автомобилям ПАО «КамАЗ» Сергей Назаренко.

Отмечается, что в рамках эксперимента беспилотные грузовики проедут более 20 тыс. км до конца 2022 года.

Проект «Беспилотные логистические коридоры», первым этапом которого станет запуск автономных грузоперевозок на трассе М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург) не позднее 2024 года, входит в число утвержденных правительством РФ 42 инициатив социально-экономического развития до 2030 года. На этапе разработки первой части проекта его участниками стали уже более 20 крупнейших компаний, включая ПАО «КамАЗ».

28 декабря сообщалось, что институт «НАМИ» продемонстрировал прототип беспилотной Lada Vesta, на которой отрабатываются технологии автономного вождения.

На сегодняшний день автомобиль испытывают и на полигоне, и в городских условиях. Машина оснащена тремя типами машинного «зрения» — видеокамерами, лидарами (лазерными радарами, которые позволяют построить трехмерную модель окружающей обстановки) и традиционными радарами.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022