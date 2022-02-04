«КамАЗ» выпустит четыре беспилотных грузовика

В 2022 году российский автопроизводитель «КамАЗ» намерен выпустить первые четыре прототипа грузовых беспилотных автомобиля на базе модели «КамАЗ Continent». Машины будут использоваться для тестовых перевозок по трассе М-11 «Нева». Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба бренда.

«Мы планируем, что со следующего года начнем первые коммерческие беспилотные грузоперевозки в партнерстве с российскими логистическими компаниями», — сообщил главный конструктор по инновационным автомобилям ПАО «КамАЗ» Сергей Назаренко.

Отмечается, что в рамках эксперимента беспилотные грузовики проедут более 20 тыс. км до конца 2022 года.

Проект «Беспилотные логистические коридоры», первым этапом которого станет запуск автономных грузоперевозок на трассе М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург) не позднее 2024 года, входит в число утвержденных правительством РФ 42 инициатив социально-экономического развития до 2030 года. На этапе разработки первой части проекта его участниками стали уже более 20 крупнейших компаний, включая ПАО «КамАЗ».

28 декабря сообщалось, что институт «НАМИ» продемонстрировал прототип беспилотной Lada Vesta, на которой отрабатываются технологии автономного вождения.

На сегодняшний день автомобиль испытывают и на полигоне, и в городских условиях. Машина оснащена тремя типами машинного «зрения» — видеокамерами, лидарами (лазерными радарами, которые позволяют построить трехмерную модель окружающей обстановки) и традиционными радарами.