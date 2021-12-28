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В России создали прототип беспилотного автомобиля на базе LADA Vesta

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Институт «НАМИ» продемонстрировал прототип беспилотной Lada Vesta, на которой отрабатываются технологии автономного вождения. Об этом сообщает портал Wroom.ru.

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На сегодняшний день автомобиль испытывают и на полигоне, и в городских условиях. Машина оснащена тремя типами машинного «зрения» — видеокамерами, лидарами (лазерными радарами, которые позволяют построить трехмерную модель окружающей обстановки) и традиционными радарами.

Отмечается, что конечная цель проекта — создание беспилотной системы, которую можно будет устанавливать в разные модели автомобилей.

27 декабря сообщалось, что эксперты портала «Лада.Онлайн» проанализировали все повышения цен на автомобили Lada за 2021 год и выяснили, какие из них подорожали сильнее всего.

Так, сильнее всего прибавил в цене фургон Lada Largus. За год модель подорожала на 23,05%. На втором месте находится пассажирская версия Lada Largus. В 2021 году ее стоимость выросла на 20,57%. Третье место занимает седан Lada Vesta. Стоимость модели увеличилась на 20,1%. Меньше всего дорожали Lada Xray Cross (12,46%) и Lada Niva Travel (13,77%).

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