В России создали прототип беспилотного автомобиля на базе LADA Vesta

Институт «НАМИ» продемонстрировал прототип беспилотной Lada Vesta, на которой отрабатываются технологии автономного вождения. Об этом сообщает портал Wroom.ru.

На сегодняшний день автомобиль испытывают и на полигоне, и в городских условиях. Машина оснащена тремя типами машинного «зрения» — видеокамерами, лидарами (лазерными радарами, которые позволяют построить трехмерную модель окружающей обстановки) и традиционными радарами.

Отмечается, что конечная цель проекта — создание беспилотной системы, которую можно будет устанавливать в разные модели автомобилей.

27 декабря сообщалось, что эксперты портала «Лада.Онлайн» проанализировали все повышения цен на автомобили Lada за 2021 год и выяснили, какие из них подорожали сильнее всего.

Так, сильнее всего прибавил в цене фургон Lada Largus. За год модель подорожала на 23,05%. На втором месте находится пассажирская версия Lada Largus. В 2021 году ее стоимость выросла на 20,57%. Третье место занимает седан Lada Vesta. Стоимость модели увеличилась на 20,1%. Меньше всего дорожали Lada Xray Cross (12,46%) и Lada Niva Travel (13,77%).