Еврокомиссия подготовила широкий пакет санкций против России

Еврокомиссия подготовила широкий пакет экономических и финансовых санкций против России. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Мы подготовили мощный и масштабный пакет финансовых и экономических санкций. Он протягивается от ограничения доступа к иностранному капиталу до контроля над экспортом технической продукции. Эти рестрикции еще больше ослабят российскую экономику», — сказала фон дер Ляйен в опубликованном в пятницу, 4 февраля, совместном интервью газете Handelsblatt.

По ее словам, санкции против ближайшего окружения российского президента Владимира Путина не исключены. Она уточнила, что речь также идет о бизнесменах.

Западные политики и представители СМИ продолжают распространять многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. На фоне этого в США и Европе звучат призывы к ужесточению санкций против Москвы.

Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

Вместе с тем 30 января глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что Великобритания расширит санкции против России на следующей неделе. Министр указала, что Лондон собирается расширить перечень санкционного законодательства, чтобы любая компания, представляющая интересы Кремля, могла попасть под рестрикции.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на то, что заявление Лондона также «подрывает инвестиционную привлекательность и привлекательность Великобритании» в целом. Он уточнил, что атака отдельно взятой страны на российский бизнес подразумевает ответные меры.

31 января стало известно, что сенат США на этой неделе может согласовать пакет антироссийских санкций на случай обострения ситуации вокруг Украины. При этом 2 февраля американский сенатор от Демократической партии Джин Шахин заявил, что комитет по иностранным делам сената Соединенных Штатов в ближайшее время может согласовать проект закона о «превентивных» антироссийских санкциях.