Посольство РФ не удивили обвинения США о подготовке «вторжения» на Украину

Посольство РФ в США не удивлено появлением нового «креативного» сценария, озвученного Госдепом и Пентагоном о якобы ведущейся Россией подготовке операции против Украины под «чужим флагом». Соответствующее заявление в пятницу, 4 февраля, опубликовано на странице посольства в Facebook.

Отмечается, что создание таких фейков свойственно США.

«Международное сообщество помнит, на основе каких подлогов американцы осуществляли военные интервенции по всему миру, включая всем известную пробирку К. Пауэлла (он продемонстрировал пробирку с белым порошком, который выдал за образец производимых в Ираке средств массового уничтожения, однако это оказалось фейком. — Ред.)», — говорится в сообщении.

3 февраля руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением о подготовке сфабрикованного видео, которое РФ якобы планирует использовать для обвинения Украины в военном вмешательстве.

При этом он не смог привести какие-либо доказательства подготовки видео и раскрыть, какой именно информацией на этот счет обладают американские власти.

Аналогичное обвинение в этот же день озвучили в Пентагоне.

Позже постпред РФ при ЕС Владимир Чижов опроверг сообщения США о якобы подготовке Россией фейкового видео в качестве предлога для вторжения на Украину. По его словам, «Россия никогда не занимается такими вещами».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся сообщения о подготовке фейкового видео. Он заявил, что в США не в первый раз публикуют такие данные, но ничего за этим не следует.

В США и странах ЕС в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает, а такие заявления используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у границ РФ.